На Дону за год ввод частных домов сократился на 40%

В первом квартале 2026 года в Ростовской области построили на 40% меньше частного жилья, чем за тот же период 2025-го. Об этом свидетельствуют данные исследования ДОМ.РФ.
С января по март в регионе ввели в эксплуатацию 334 тыс. кв. метров индивидуальных домов. Несмотря на спад, донской регион остался в десятке лидеров по объёмам частного строительства.
Похожую тенденцию демонстрирует и соседний Краснодарский край: там сокращение ввода индивидуального жилья достигло 59%. При этом положительную динамику показали Чеченская Республика, Республика Дагестан и Самарская область.
Узнать больше по теме
