Кто из Волгограда вошёл в число лучших блогеров России по версии «ТопБЛОГ»?

Сразу четыре волгоградца доказали, что в соцсетях можно не только листать ленту, но и прославлять регион на всю страну, заняв ведущие места на конкурсе «ТопБЛОГ».
Выбирали лидеров социального контента в 78 регионах в рамках Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на участие было подано более 1000 заявок.
В число волгоградских победителей вошли Наталья Чунтонова, которая пишет о путешествиях по стране на машине. Другой победитель, Михаил Журавлёв, ведёт научно-популярный блог «Логово ботаника», посвящённый новостям науки, интересным фактам и полезным советам.
Вероника Брюнина ведёт блог о саморазвитии, общественной деятельности, спорте и современных технологиях, а Ирина Губенко создаёт арт-образы в цветах российского флага и формирует патриотический контент.
