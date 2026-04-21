Найден способ определения величины массы рубцовой ткани после инфаркта миокарда

Исследование проводилось в два этапа на базе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина. На первом этапе ученые сформировали диагностическую модель, на втором — проверили ее на дополнительной группе пациентов. В исследовании участвовали более 120 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет с первичным инфарктом, у всех больных произвели забор крови в указанные дни после инфаркта миокарда и сделали эхокардиографию. Данные, рассчитанные по разработанной модели, сравнили с результатами МРТ сердца с контрастом, которое проводилось на 7−10-е сутки после начала заболевания.