Глава СК России потребовал отчет по делу о проблемах с водоснабжением в Нытве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с жалобами жителей города Нытвы Пермского края на отсутствие качественного водоснабжения.
Поводом для проверки стало обращение жителей микрорайона Абрамовка, поступившее через Информационный центр ведомства. Люди сообщили, что в их районе нет централизованной системы подачи воды. Из-за этого им приходится пользоваться скважинами, однако вода из них непригодна ни для питья, ни для бытовых нужд.
Также в микрорайоне отсутствуют источники воды для тушения пожаров. В результате в 2021 году один из домов сгорел — огонь не удалось вовремя ликвидировать. Несмотря на решение суда, принятое в 2023 году, работы по решению проблемы так и не начались.
По данному факту в региональном управлении СК возбуждено уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования и мерах, которые принимаются для восстановления прав жителей. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата.