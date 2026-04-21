УДИБ: дороги Красноярска оперативно чистят от снега и обрабатывают от наледи (видео)

В Красноярске проводятся оперативные мероприятия по уборке улично-дорожной сети. Во время снегопада работают более 60 единиц спецтехники и почти 200 рабочих бригад ручного труда.
Как рассказали в УДИБ, особое внимание уделяется опасным участкам: спускам, подъемам, перекресткам, остановкам и мостам. Их обрабатывают противогололедными материалами для предотвращения скольжения и обеспечения безопасного движения.
Участки, которые не успели локально отремонтировать литым асфальтом, посыпают каменным материалом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
Также активно ведется уборка от снега и мусора прилотковой зоны и тротуаров. Кроме того, бригады занимаются откачкой воды и промывкой колодцев ливневой канализации, чтобы избежать затоплений и обеспечить нормальный отвод воды.
«Несмотря на то, что календарь уже показывает весну, снежные сюрпризы продолжают нас удивлять. Но не переживайте — дорожные службы работают в полную силу и делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность на наших дорогах! Мы понимаем, как важно поддерживать порядок и комфорт для водителей и пешеходов!», — заверили в УДИБ.
