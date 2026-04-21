Рособрнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026

Основной период сдачи ЕГЭ в России в 2026 году — с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору будет можно 8 и 9 июля. На выходные дни экзаменов не запланировано.