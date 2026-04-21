Александр Гусев объявил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Утро вторника, 21 апреля, в Воронежской области началось с объявления: режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов официально отменен. Соответствующее оповещение губернатор Александр Гусев опубликовал в 5:36.
Таким образом, тревога, продлившаяся всю ночь (режим был введен накануне в 21:30), полностью снята. Жители региона могут вернуться к обычному ритму жизни.
Отбой угрозы стал возможен благодаря действиям средств радиоэлектронной борьбы. Как уточнил глава региона, за прошедшую ночь над одним из районов области были обнаружены и подавлены три неприятельских беспилотника. Важно, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что в ночные часы воздушная тревога также звучала в пяти муниципалитетах области — сейчас все ограничения сняты.