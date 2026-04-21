Народный артист РФ оценил цирк — таланты есть, но их не знают

В российских цирках сократилось число широко известных клоунов, однако дефицит внимания к ним не связан с нехваткой талантливых артистов.
В беседе с ТАСС народный артист РСФСР Юрий Куклачев отметил, что жанр клоунады сегодня представлен менее заметно, чем прежде. При этом он указал, что проблема заключается не в уровне исполнителей, а в их узнаваемости.
По его оценке, в отрасли продолжают работать перспективные артисты, которые пока не получили широкой известности.
Куклачев подчеркнул, что со временем эти имена могут стать более заметными.
