Конфискованный у нижегородца Nissan Terrano отправили на СВО

Исполнительное производство открыли в Лысковском районном отделении ГУФССП. Приставы наложили арест на Nissan Terrano, изъяли машину и предложили военным принять её для нужд специальной военной операции. В Минобороны сочли, что кроссовер пригодится бойцам на передовой. Технику передали по акту приёма-передачи, а производство закрыли в связи с фактическим исполнением.