Конфискованный у нижегородца Nissan Terrano отправили на СВО

Так владельца наказали за повторное вождение в нетрезвом виде.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области судебные приставы передали внедорожник Nissan Terrano в распоряжение Министерства обороны. Автомобиль конфисковали у 52-летнего мужчины, который повторно сел за руль в нетрезвом виде, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, но должных выводов не сделал. Когда его снова поймали, дело переквалифицировали в уголовное. Суд вынес приговор: автомобиль подлежит конфискации в пользу государства.

Исполнительное производство открыли в Лысковском районном отделении ГУФССП. Приставы наложили арест на Nissan Terrano, изъяли машину и предложили военным принять её для нужд специальной военной операции. В Минобороны сочли, что кроссовер пригодится бойцам на передовой. Технику передали по акту приёма-передачи, а производство закрыли в связи с фактическим исполнением.