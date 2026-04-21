В Новосибирской области выявлено сто термических точек за сутки

В Новосибирской области резко обострилась обстановка с пожарами. За минувшие сутки зафиксировано 100 термических точек, 76 из них — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Как сообщили в МЧС, это свидетельствует о том, что население активно уничтожает сухую траву и очищает территории. По данным синоптиков, с 21 по 23 апреля высокая пожароопасность ожидается в Карасукском, Доволенском муниципальных округах, а также в Баганском, Кочковском, Купинском, Чистоозёрном и Краснозёрском районах.