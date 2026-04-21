В Новосибирской области выявлено сто термических точек за сутки

В Новосибирской области резко обострилась обстановка с пожарами. За минувшие сутки зафиксировано 100 термических точек, 76 из них — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Как сообщили в МЧС, это свидетельствует о том, что население активно уничтожает сухую траву и очищает территории. По данным синоптиков, с 21 по 23 апреля высокая пожароопасность ожидается в Карасукском, Доволенском муниципальных округах, а также в Баганском, Кочковском, Купинском, Чистоозёрном и Краснозёрском районах.
В регионе действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозят серьёзные штрафы. Для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей без образования юрлица — от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Соблюдай осторожность в обращении с огнём. Ежегодно происходят случаи, когда из-за беспечности и невнимательности безобидный на первый взгляд костёр во дворе переходит в неконтролируемый пал травы, уничтожающий всё на своём пути. Дом для проживания тебе ещё пригодится. Так же, как и твоим соседям.