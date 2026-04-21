Новую набережную в Новосибирске могут бросить на произвол судьбы

Новая набережная Европейского берега, которую горожане уже успели полюбить за прогулки и виды, оказалась в эпицентре бюрократического тупика. Как выяснилось, дальнейшая судьба этого общественного пространства зависит не от желания коммунальных служб, а от буквы документа, которая сегодня работает против жителей.
Согласно подписанному ранее соглашению между мэрией и застройщиком, город обязан принять набережную на свой баланс только после того, как будут завершены все четыре этапа строительства. Проблема в том, что на данный момент сданы лишь два этапа, а третий ещё находится в работе.
Ситуация осложняется ещё и тем, что обязательства застройщика содержать уже готовую первую часть набережной истекают 31 декабря 2025 года. Таким образом, возникает юридическая коллизия: город не обязан забирать объект себе досрочно и вряд ли захочет взваливать на себя дополнительные хлопоты, а застройщик формально освободился от ответственности. В результате в течение двух, а то и трёх лет территория рискует стать ничейной.