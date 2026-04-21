Последний пострадавший при поджоге в школе Красноярска покинул больницу

В Красноярске из больницы выписали третьего подростка, который пострадал в результате ЧП в школе «Комплекс Покровский». 20 апреля мальчика выписали из краевого ожогового центра. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на региональный минздрав.
Отмечается, что школьник находился в стационаре с 4 февраля — ровно два с половиной месяца. Теперь ему предстоит восстанавливаться дома, под наблюдением врачей.
Напомним, трагедия случилась 4 февраля в одной из школ красноярский Покровки. 14-летняя ученица подожгла крышку унитаза, затем ворвалась в кабинет алгебры с горящей тряпкой и молотком, напав на одноклассников. В результате пострадали шесть человек. Троих детей госпитализировали с ожогами. У двоих были повреждены 15% тела, а у одного мальчика — 25% (спина и грудь). Кожа не заживала самостоятельно, и подростку потребовалась пересадка.
После инцидента девочку арестовали. Директора школы уволили, двух сотрудниц охраны отправили под домашний арест, а контракты с ЧОПом, отвечавшим за безопасность, расторгли по всему Красноярску. Следователи возбудили три уголовных дела.