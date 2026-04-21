Книги о Высоцком и Булгакове начнут маркировать отметкой «18+»

В России введут специальную маркировку для ряда биографических книг, включая произведения о Михаиле Булгакове и Владимире Высоцком. Речь идёт о произведениях, содержащих упоминания запрещённых веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевой перечень Российского книжного союза.

Источник: Life.ru

С 1 марта в стране вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие ответственность за распространение материалов с подобным содержанием. В связи с этим Минцифры утвердило правила: на обложке должны появляться предупреждающие надписи и отметка «18+». Для ранее изданных книг допускается использование наклеек.

В обновлённый список попали биография Булгакова, написанная Алексеем Варламовым, а также книга о Высоцком авторства Владимира Новикова. Кроме того, маркировка коснётся и других работ серии «Жизнь замечательных людей», в том числе биографий Венедикта Ерофеева, Валерия Брюсова и Веры Холодной.

Перечень был составлен издателями для унификации практики и снижения риска штрафов.

Ранее заслуженный учитель России назвал глупым решение ввести маркировку произведений по закону против пропаганды наркотиков. По его словам, всё это чтиво в любом случае останется в интернете, что сделает из него «сладкий плод» для читателей.

