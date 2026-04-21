В Екатеринбурге студенты УрФУ не смогут попасть в корпуса из-за отключения воды

В Екатеринбурге 21 апреля 2026 года студенты Уральского федерального университета не смогут попасть в корпуса, расположенные в Кировском районе города. Дело в том, что специалисты будут проводить работы на городских сетях водоснабжения, из-за чего на участке ожидается отключение воды.
— С 12:00 ограничен доступ студентов и сотрудников в корпуса. Уточняем адреса во Втузгородке: улица Мира, 17, 17а, 19, 21, 28, 29, 32; улица С. Ковалевской, 5 и 6б; проспект Ленина, 66; улица Коминтерна, 16; улица Малышева, 138а и 140; улица С. Набойченко, ⅘, 3/2, 4/6, — пояснили в пресс-службе УрФУ.
О том, когда ограничения будут сняты, пока не сообщатся.
Напомним, что в сентябре студентов вуза попросят освободить корпуса на 2−3 месяца из-за Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщал ректор УрФУ Илья Обабков.