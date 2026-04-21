Онлайн-марафон по подготовке к ЕГЭ проведут эксперты для хабаровских выпускников

Онлайн-марафон «ЕГЭ — это про100!» для помощи школьникам в подготовке к экзаменам стартует на этой неделе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проводит образовательную акцию Рособрнадзор в прямом эфире. Это даст возможность выпускникам задать интересующие вопросы по теме в комментариях под трансляциями и сразу получить ответы от экспертов ЕГЭ и опытных учителей.
— В рамках марафона эксперты ФИПИ, учителя, выпускники помогут тем, кто будет сдавать ЕГЭ, выстроить стратегию подготовки максимально эффективно, чтобы с пользой потратить оставшееся до экзаменов время. Они помогут разобраться в нюансах выполнения различных заданий, поделятся ценными советами и лайфхаками, — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Всего будет проведено 11 онлайн-консультаций.
Первые встречи пройдут уже 22 апреля. В 11:00 (по московскому времени) выпускникам помогут подготовиться к единому госэкзамену по истории, в 13:00 (мск) состоится вторая онлайн-консультация — по математике.
23 апреля в 11:00 (мск) пройдет консультация по подготовке к экзамену по обществознанию, а в 13:00 (мск) встреча будет посвящена экзамену по физике.
24 апреля запланированы три трансляции: в 11:00 (мск) — беседа по географии, в 13:00 (мск) — обсуждение посвятят иностранным языкам, а в 15:00 (мск) — информатике.
27 апреля в 11:00 (мск) эксперты расскажут о подготовке к ЕГЭ по литературе, а в 13:00 (мск) — по русскому языку.
28 апреля в 13:00 (мск) состоится консультация по биологии, завершит онлайн-марафон трансляция по химии, которая пройдет в 15:00 (мск).
Трансляции будут вестись в официальном сообществе ведомства «ВКонтакте» и на канале Rutube.