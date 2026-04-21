Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онлайн-марафон по подготовке к ЕГЭ проведут эксперты для хабаровских выпускников

Рособрнадзор организует уже шестой сезон онлайн-марафона «ЕГЭ — это про100!».

Источник: Хабаровский край сегодня

Онлайн-марафон «ЕГЭ — это про100!» для помощи школьникам в подготовке к экзаменам стартует на этой неделе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проводит образовательную акцию Рособрнадзор в прямом эфире. Это даст возможность выпускникам задать интересующие вопросы по теме в комментариях под трансляциями и сразу получить ответы от экспертов ЕГЭ и опытных учителей.

— В рамках марафона эксперты ФИПИ, учителя, выпускники помогут тем, кто будет сдавать ЕГЭ, выстроить стратегию подготовки максимально эффективно, чтобы с пользой потратить оставшееся до экзаменов время. Они помогут разобраться в нюансах выполнения различных заданий, поделятся ценными советами и лайфхаками, — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Всего будет проведено 11 онлайн-консультаций.

Первые встречи пройдут уже 22 апреля. В 11:00 (по московскому времени) выпускникам помогут подготовиться к единому госэкзамену по истории, в 13:00 (мск) состоится вторая онлайн-консультация — по математике.

23 апреля в 11:00 (мск) пройдет консультация по подготовке к экзамену по обществознанию, а в 13:00 (мск) встреча будет посвящена экзамену по физике.

24 апреля запланированы три трансляции: в 11:00 (мск) — беседа по географии, в 13:00 (мск) — обсуждение посвятят иностранным языкам, а в 15:00 (мск) — информатике.

27 апреля в 11:00 (мск) эксперты расскажут о подготовке к ЕГЭ по литературе, а в 13:00 (мск) — по русскому языку.

28 апреля в 13:00 (мск) состоится консультация по биологии, завершит онлайн-марафон трансляция по химии, которая пройдет в 15:00 (мск).

Трансляции будут вестись в официальном сообществе ведомства «ВКонтакте» и на канале Rutube.