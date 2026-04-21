В лесах Хабаровского края полностью потушили все очаги возгорания

Всего за отчетный семидневный период в регионе было ликвидировано 15 пожаров на площади более 2,6 тысячи гектаров. Сейчас пожароопасный сезон официально открыт в большинстве лесничеств края. В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и не разводить костры в лесах.