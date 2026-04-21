В лесах Хабаровского края полностью потушили все очаги возгорания

На территории Хабаровского края ликвидированы все действующие лесные пожары. Последний очаг, обнаруженный северо-западнее поселка Алонка, специалисты потушили в течение суток, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Всего за отчетный семидневный период в регионе было ликвидировано 15 пожаров на площади более 2,6 тысячи гектаров. Сейчас пожароопасный сезон официально открыт в большинстве лесничеств края. В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и не разводить костры в лесах.
За нарушение установленных норм гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а должностным лицам — до 90 тысяч рублей. Максимальное наказание для юридических лиц составляет один миллион рублей. При обнаружении возгораний необходимо незамедлительно обращаться по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 или по номеру 112.
