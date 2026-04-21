Хабаровский шахматист — лучший в мире

На курорте Врнячка-Баня (Сербия) завершилось первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Российские спортсмены завоевали 15 медалей — семь золотых, три серебряных и пять бронзовых. Две золотые медали завоевал хабаровск5ий шахматист Даниил Каминский, сообщает пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Даниил Каминский завоевал две золотые медали. Он стал лучшим в дисциплине блиц, а также Даниилу не было равных в решении блиц-композиций.
В соревнованиях участвовали 415 юных спортсменов из 40 стран, включая 98 россиян.
Даниил также стал обладателем двух серебряных медалей в быстрых шахматах. В личном турнире среди мальчиков до 12 лет, а также в командных соревнованиях среди юношей в возрасте до 14 лет, где выступал вместе с шахматистами старше него.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Даниил Каминский выиграл детский Кубок России по шахматам. Юный спортсмен стал победителем финала турнира среди мальчиков до 11 лет.