Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский шахматист — лучший в мире

Даниил Каминский выиграл первенство мира по шахматам в возрасте до 12 лет.

Источник: AmurMedia

На курорте Врнячка-Баня (Сербия) завершилось первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Российские спортсмены завоевали 15 медалей — семь золотых, три серебряных и пять бронзовых. Две золотые медали завоевал хабаровск5ий шахматист Даниил Каминский, сообщает пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.

Даниил Каминский завоевал две золотые медали. Он стал лучшим в дисциплине блиц, а также Даниилу не было равных в решении блиц-композиций.

В соревнованиях участвовали 415 юных спортсменов из 40 стран, включая 98 россиян.

Даниил также стал обладателем двух серебряных медалей в быстрых шахматах. В личном турнире среди мальчиков до 12 лет, а также в командных соревнованиях среди юношей в возрасте до 14 лет, где выступал вместе с шахматистами старше него.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Даниил Каминский выиграл детский Кубок России по шахматам. Юный спортсмен стал победителем финала турнира среди мальчиков до 11 лет.

