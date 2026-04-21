Как правильно выбирать продукты для здорового питания?

Вы никогда не задумывались, почему убеждённые представители тех или иных вероисповеданий едят весьма однообразно? Например, обычная пища афонских монахов — это хлеб, оливки, сыр. И так изо дня в день, исключая постные периоды, когда питание становится ещё более однообразным. В этом нехитром наборе хлеб даёт углеводы, сыр — белок, а масло — жиры и витамины. Это основное, что нужно организму, и этого хватает для высокого уровня энергии и сил. Разнообразие нужно в плане употребления овощей, фруктов, ягод и трав, а всё остальное, как доказали недавние исследования зарубежных учёных, можно вполне ограничить несколькими наименованиями, скажем, двумя-тремя крупами, одним-двумя видами белка и т. д.