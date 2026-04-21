Как правильно выбирать продукты для здорового питания?

Диетолог советует выбирать продукты с коротким составом и не гнаться за суперфудами.
Диетолог Марина Тимченко рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе продуктов питания.
"Парадоксально, но факт: питаться правильно — это значит питаться как можно проще, — объясняет специалист. — Да, сейчас модно загружать поклонников ЗОЖ сложными расчётами схем питания, заставлять носить мониторинговые браслеты для подсчёта энергетической активности, рекомендовать вводить в рацион суперпродукты, вроде киноа, авокадо, ягод годжи и т. п. Поймите правильно — в этом ничего плохого нет, и такие меры и продукты не навредят. Но всё же это по большей части маркетинговый ход, который заметно облегчает ваш кошелёк, в то время как питаться правильно — не значит дорого.
Вы никогда не задумывались, почему убеждённые представители тех или иных вероисповеданий едят весьма однообразно? Например, обычная пища афонских монахов — это хлеб, оливки, сыр. И так изо дня в день, исключая постные периоды, когда питание становится ещё более однообразным. В этом нехитром наборе хлеб даёт углеводы, сыр — белок, а масло — жиры и витамины. Это основное, что нужно организму, и этого хватает для высокого уровня энергии и сил. Разнообразие нужно в плане употребления овощей, фруктов, ягод и трав, а всё остальное, как доказали недавние исследования зарубежных учёных, можно вполне ограничить несколькими наименованиями, скажем, двумя-тремя крупами, одним-двумя видами белка и т. д.
Поесть разнообразно, добавив в пищу сложные соусы, те или иные изыски, новые продукты и прочее — это исключительно наша прихоть, желание новых, острых, неожиданных вкусовых ощущений. Некоторые даже готовы рискнуть жизнью, чтобы отведать экзотики, вроде ядовитой рыбы фугу. Но оно вам надо? Обильные и разнообразные пищевые нагрузки забирают у организма массу энергии на распознавание, переваривание и усвоение новой еды. А это значит — на все остальные функции сил остаётся меньше!
Ещё одно правило: покупая продукты в магазине, посмотрите на состав. Чем он короче, тем лучше! Покупайте самое простое, необработанное и не «обогащённое» консервантами, усилителями вкуса, красителями и т. д.
И не переживайте, что не можете купить суперфуды. Не хватает на зелёную гречку? Обычная греча — великолепный продукт. Вместо модного авокадо добавьте в салат горчичное масло, в нём те же жирные полиненасыщенные кислоты! Если не хватает денег на хорошую говядину, то обратите внимание на рыбу — если в 100 г говядины в среднем содержится 20,5 г белка, то в 100 г минтая — 14 г, скумбрии или сельди — 18 г, сазана — 18,2 г, судака — 18,4 г. При этом белок из рыбы усваивается быстрее и лучше".