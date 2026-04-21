В Красноярске со стрельбой задержали пьяного водителя

В Красноярске сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться, с помощью выстрелов по колесам его автомобиля, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Полицейские начали преследовать местного жителя после того, как он проигнорировал их намерение остановить автомобиль. В попытке оторваться от погони нарушитель начал нарушать ПДД, выезжая на встречную полосу и пересекая перекрестки на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, он совершил наезд на инспектора ДПС, который хотел преградить путь.
«Для принудительной остановки преследуемого транспортного средства сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие», — пояснили в ведомстве.
Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные по колесам. Легковой автомобиль занесло, а затем выбросило на тротуар. Водитель попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.
За рулем находился 32-летний житель Красноярска с признаками опьянения, подтвержденными результатам освидетельствования: в выдыхаемом воздухе водителя находилось 0,86 мг/л алкоголя.
Кроме того, при проверке выяснилось, что задержанный никогда не получал водительского удостоверения, а месяц назад уже отбывал административный арест за аналогичный проступок. В этот раз гражданину назначили 12 суток ареста.
В настоящее время в отношении правонарушителя решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 264.1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), добавили в ведомстве.
