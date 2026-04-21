Полицейский застрелил алабая, покусавшего людей в Красноярском крае

Крупная среднеазиатская овчарка, сбежавшая от хозяйки, набросилась на мужчину и женщину в Ужуре Красноярского края. Вызванный на место происшествия сотрудник полиции тоже подвергся нападению и был вынужден применить оружие.
Инцидент произошел на улице Горького. Алабай вырвался из вольера и, не обращая внимания на хозяйку, отправился гулять. По дороге он успел покусать двух человек. Один из них вызвал полицию.
Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный увидел мужчину, пытающегося удержать собаку на земле. Алабаю удалось вырваться. «Он вел себя крайне агрессивно, бросался на окружающих, ринулся на стража порядка», — рассказали в краевом главке МВД.
Полицейский применил табельное оружие, обезвредив животное прицельным выстрелом.
Правоохранители проводят проверку в связи с происшествием.