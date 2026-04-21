В Красноярском крае прошел чемпионат «Абилимпикс»

В Красноярском крае завершился Х региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Мероприятие прошло при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Минпросвещения России. Участниками стали 1 349 человек из 159 образовательных учреждений края, все они выступали в трех категориях: школьники, студенты и специалисты. Всего на чемпионате было представлено 88 компетенций, одной из них стала — «Инструктор по адаптивной физической культуре». Помимо конкурсной программы, для участников и гостей прошли деловые и образовательные мероприятия: круглые столы, мастер-классы, семинары и ярмарка трудоустройства. Отдельной площадкой стала дискуссия о развитии адаптивного спорта. Ее участники отметили, что физическая активность играет важную роль в социализации людей с инвалидностью и должна развиваться на всех этапах — от школьного образования до взрослой жизни. По итогам чемпионата победителями стали 471 участник. В компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре» среди специалистов первое место заняла Александра Вышедко, второе — Вадим Ильин, третье — Игорь Татаренко. Победители представят Красноярский край на отборочном этапе национального чемпионата, который пройдет в мае — июне 2026 года. Финал состоится в Москве.