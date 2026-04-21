На кладбище нашли выброшенные останки 50 младенцев и нескольких взрослых: полиция в замешательстве

В Республике Тринидад и Тобаго на кладбище в городе Кумуто обнаружили останки 50 младенцев и шести взрослых. Все тела были выброшены, а не захоронены по правилам. Об этом сообщает издание People.
Находку сделали на местном кладбище. У шести взрослых сохранились идентификационные бирки. Судмедэксперты установили, что двум из них проводили посмертное вскрытие.
Пока специалисты не могут точно сказать, откуда появились эти останки. Скорее всего, это тайное захоронение невостребованных тел. Полиция начала расследование, чтобы разобраться в ситуации.
В последние месяцы в Тринидаде и Тобаго действует режим чрезвычайного положения. Причина — резкий рост преступности. С начала 2026 года в стране уже произошло более 60 убийств.
Ранее польские археологи сделали необычное открытие в деревне Пень. Они нашли старинное кладбище, где среди примерно ста могил не меньше двенадцати оказались «вампирскими». Мёртвых там хоронили с особыми предосторожностями, чтобы они «не могли вернуться».