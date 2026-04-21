США и Иран вновь встретятся в Исламабаде: кто возглавит делегации на переговорах

Второй раунд американо-иранских переговоров состоится в среду, 22 апреля, в Исламабаде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, который вылетит в Пакистан во вторник утром. Иранскую сторону, по данным телеканала, поведет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Как писал KP.RU, Тегеран заявлял, что окончательное решение об участии в переговорах с США еще не принято. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не признает никаких ультиматумов со стороны президента США Дональда Трампа и ответит решительно в случае новой агрессии. Хозяин Белого дома, в свою очередь, продолжает ставить условия Ирану. Он предрек Ирану беспрецедентные трудности, если страна откажется от переговоров с США.
Последние переговоры Ирана и США состоялись 10 апреля в Исламабаде. Диалог стал первым после почти шести недель военного конфликта. Встреча прошла на фоне двухнедельного перемирия, объявленного 8 апреля.