Минприроды рассказало о роли ученых в выдаче разрешений на добычу животных

Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года. В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России и только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, может выдать разрешение на добычу краснокнижного животного. При этом добыча животного не означает обязательного его умерщвления.