В Красноярске уехавшая с места ДТП с ребенком автоледи лишилась прав (видео)

В Красноярске молодую автолюбительницу привлекли к административной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода.
Все случилось на прошлой неделе в Октябрьском районе — 19-летняя водитель автомобиля марки «Белджи» наехала на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу.
«Водитель вышла из машины и помогла пострадавшей подняться. Девочка, находясь в шоке, заявила, что чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи. После этого автоледи уехала с места ДТП, а ребенок отправился домой. Вечером того же дня девочка рассказала матери о случившемся и пожаловавшись на боль в левой ноге. На следующее утро они обратились в травмпункт, где врачи диагностировали травмы, полученные в результате аварии», — рассказали в ГАИ.
Полицейские оперативно установили личность водителя и составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд лишил девушку права управления транспортными средствами на 14 месяцев.
