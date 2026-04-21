Либерманы рассказали, ждать ли «вечного воскресенья» при расцвете ИИ

Расцвет искусственного интеллекта может радикально изменить структуру занятости, но это не приведет к исчезновению рабочей активности. Об этом в эфире Радио РБК заявили авторы проекта децентрализованных ИИ-вычислений Gonka AI братья Давид и Даниил Либерманы.
Давид Либерман отметил, что при расцвете ИИ возможное будущее с минимальной необходимостью работать можно сравнить с неделей, где все семь дней — выходные. При этом рутина, которой люди привыкли заниматься в свободное от работы время, никуда не пропадет, добавил он.
«Представьте, что есть семь дней выходных — и это примерно этот мир. Или представьте себе людей, которые бегают марафоны. Это непродуктивная работа. Она не нужна никому, кроме как вам. Но при этом вы этим занимаетесь, потому что это доставляет вам какое-то внутреннее удовольствие», — объяснил он.
Даниил Либерман также согласился, что при наступлении условного «вечного воскресенья» труд не исчезнет из жизни человека полностью, но изменится его характер. «Это не значит, что мы перестанем работать, но работа в привычном смысле исчезнет. Не труд, прилагаемый к чему-либо, а работа в плане зарабатывания денег для выживания, для обеспечения базовых потребностей и вообще обеспечения всего того, что хотелось бы в жизни иметь и создавать», — сказал он.
Сейчас, обратил внимание Даниил Либерман, все больше зарубежных компаний налаживают производство гуманоидных роботов, «которые руками и ногами могут делать все то же самое, что делает человек, только более точно, не уставая». Стоимость такого робота, по его словам, может варьироваться от $5 тыс. до $20 тыс., при этом он позволит увеличить продуктивность минимум в четыре раза.
Давид и Даниил Либерманы — живущие в США серийные предприниматели из России. В 2025-м их проект децентрализованных ИИ-вычислений Gonka AI привлек инвестиции от Bitfury. Вложение в Gonka AI — первая инвестиция Bitfury, сделанная после создания фонда в размере $1 млрд, эти средства майнер планирует инвестировать в этичные крипто- и ИИ-стартапы.
Ранее команда из 14 разработчиков протестировала ИИ-агента Veai в течение трех недель. В результате при выполнении 207 задач за три недели было сэкономлено почти 69 рабочих часов, а финансовая экономия составила около 345 тыс. руб.