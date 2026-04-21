Дипломат сообщила о состоянии раненного при стрельбе в Мексике россиянина

Жизни гражданина России, раненого при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, ничего не угрожает, сообщила вице-консул России в стране Анастасия Крючкова, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — сказала она.

Крючкова пояснила, что пострадавший находится в больнице, ему назначили лечение антибиотиками для предотвращения воспаления. Его супруга, находившаяся рядом во время стрельбы, не пострадала. Вице-консул также уточнила, что стрельба произошла на пирамиде Луны — на смотровой площадке, где находились посетители.

О раненом гражданине России ранее сообщили в Министерстве безопасности штата Мехико. Среди пострадавших оказались также двое колумбийцев и гражданка Канады.

Еще одна жительница Канады погибла при стрельбе, в ходе которой вооруженный мужчина произвел более 20 выстрелов, после чего покончил с собой.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования пострадавшим и их семьям в X, сообщив, что находится на связи с посольством Канады.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше