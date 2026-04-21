Дипломат сообщила о состоянии раненного при стрельбе в Мексике россиянина

Жизни гражданина России, раненого при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, ничего не угрожает, сообщила вице-консул России в стране Анастасия Крючкова, передает «РИА Новости».
«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — сказала она.
Крючкова пояснила, что пострадавший находится в больнице, ему назначили лечение антибиотиками для предотвращения воспаления. Его супруга, находившаяся рядом во время стрельбы, не пострадала. Вице-консул также уточнила, что стрельба произошла на пирамиде Луны — на смотровой площадке, где находились посетители.
О раненом гражданине России ранее сообщили в Министерстве безопасности штата Мехико. Среди пострадавших оказались также двое колумбийцев и гражданка Канады.
Еще одна жительница Канады погибла при стрельбе, в ходе которой вооруженный мужчина произвел более 20 выстрелов, после чего покончил с собой.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования пострадавшим и их семьям в X, сообщив, что находится на связи с посольством Канады.
