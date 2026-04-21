Дороги в Воротынце превратились в экстремальную трассу для внедорожников

Сильная метель, которая началась в ночь на 20 апреля и продолжается вторые сутки, превратила поселок Воротынец и округ в сплошную экстремальную трассу, по которой могут проехать только внедорожники. Местные жители жалуются, что невозможно ни пройти, ни проехать.
«Идти можно только по колее, которую прокатали машины. А если едет автомобиль, от него прям прыгаешь в сторону, в сугроб. Там выше колена», — говорит жительница Воротынца Татьяна. «Вчера ребенка в школу (у меня сын-подросток) отводил муж. Просто идти можно только в колее, а машины сносит, некоторые едут даже на летней резине. Я боялась, чтобы ребенок под колеса не попал», — поделилась мама трех детей Ирина Анатольевна.
В Воротынскую среднюю школу детей из деревень и сел округа привозят автобусы. Но сегодня родителям сообщили, что подвоза детей не будет: дороги не чищены, автобусы на маршруты не выйдут.
«У нас снега местами по колено уже, особенно у дорог. Ни вчера, ни сегодня ни одного трактора на улицах не видел. А завтра обещали заморозки, ночью до минус 5-ти градусов. Вся эта каша замерзнет и ходить станет вообще невозможно. А по такой колее разве что “Нива” проедет», — сказал пенсионер Павел Александрович.