Эффективность мероприятий СГК по снижению парниковых газов получила официальное подтверждение

Климатические проекты «Сибирской генерирующей компании» в Абакане и Канске прошли независимое подтверждение — верификацию и выпуск углеродных единиц.
В России сокращение выбросов углекислого газа (СО2) регулируется федеральным законом «Об ограничении выбросов парниковых газов». Компании регистрируют свои экологические проекты по снижению СО2 в единой информационной системе — специальном реестре углеродных единиц. Независимая аккредитованная экспертная организация оценивает, сколько тонн CO2 удалось предотвратить в результате реализации этих проектов.
Этот результат фиксируется в углеродных единицах, где 1 единица — 1 тонна предотвращенных выбросов углекислого газа. Верификация и выпуск углеродных единиц показывают вклад компаний в снижение парникового эффекта. При этом углеродные единицы являются товарным токеном. Они выпускаются только под реальные тонны сокращенных выбросов СО2 и обращаются на биржевом рынке. Их можно купить, продать, направить на выполнение обязательств.
В 2024 году СГК стала первой компанией в России, зарегистрировавшей климатический проект в сфере ЖКХ в Красноярске. С 2017 года в городе идет замещение неэффективных котельных на мощности ТЭЦ. Тепловые станции работают эффективнее: они производят и электричество, и тепло, и, самое важное, оснащены современными системами газоочистки. В итоге замещение котельных предотвратило выброс более 109 тыс. тонн CO2 в атмосферу Красноярска. Проект получил награду на всероссийском конкурсе «Флагманы бизнеса — 2024».
В начале 2026 года компания зарегистрировала еще два климатических проекта — в Канске и Абакане. На данный момент оба проекта успешно прошли верификацию, проведенную независимой аккредитованной экспертной организацией, по результатам которой единым федеральным оператором были выпущены углеродные единицы.
В Канске замещение котельной в зарельсовой части города мощностями Канской ТЭЦ уже позволило предотвратить эмиссию 37,8 тыс. тонн CO2. Для этого энергетики построили новую тепломагистраль протяжённостью 8,9 км и автоматизированный центральный тепловой пункт. В Абакане подключение потребителей 7 старых котельных в Черногорске и Усть-Абакане к Абаканской ТЭЦ не только повысило качество и надежность теплоснабжения, но и сократило эмиссию парниковых газов на 46,2 тыс. тонн.
Климатические проекты в Красноярске и Абакане рассчитаны до 2031 года, в Канске — до 2032 года. Реализованные мероприятия за период действия климатических проектов позволят предотвратить выброс более 634 тыс. тонн парниковых газов.