Из-за техпричин задержали несколько рейсов Azur Air на Пхукет и обратно

Пассажиры нескольких рейсов авиакомпании Azur Air столкнулись с задержками из-за технических неполадок. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сбои в расписании затронули перелёты между Пхукетом и Красноярском (в обе стороны), а также рейсы Пхукет — Новосибирск, Внуково — Пхукет и Пхукет — Внуково.
Причина задержек — технические неисправности воздушных судов и позднее прибытие самолётов в точки вылета.
Красноярская транспортная прокуратура уже проводит проверку: надзорное ведомство следит за соблюдением авиаперевозчиком законодательства о безопасности полётов и за правами пассажиров.
