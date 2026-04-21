Из-за техпричин задержали несколько рейсов Azur Air на Пхукет и обратно

Транспортная прокуратура уже проводит проверку.

Пассажиры нескольких рейсов авиакомпании Azur Air столкнулись с задержками из-за технических неполадок. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сбои в расписании затронули перелёты между Пхукетом и Красноярском (в обе стороны), а также рейсы Пхукет — Новосибирск, Внуково — Пхукет и Пхукет — Внуково.

Причина задержек — технические неисправности воздушных судов и позднее прибытие самолётов в точки вылета.

Красноярская транспортная прокуратура уже проводит проверку: надзорное ведомство следит за соблюдением авиаперевозчиком законодательства о безопасности полётов и за правами пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска изъяли и сожгли 66 кг опасного мяса, сыра и мёда.