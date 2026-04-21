В Ростове в рамках общеобластного субботника вывезено порядка 200 тонн мусора

В прошедшие выходные в городе прошел общеобластной субботник, который завершил весенний «Месячник чистоты».
Субботник объединил почти 3 тысячи человек и более 400 организаций.
За этот день:
— выполнен снос и обрезка около 100 сухостойных и аварийно опасных деревьев.
— ликвидировано порядка 200 тонн мусора.
— выполнена мойка и окраска 185 малых архитектурных форм.
— от объявлений очищено 130 опор освещения и 200 фасадов зданий и сооружений.
Глава города Александр Скрябин поблагодарил всех, кто вышел в этот день во дворы, на улицы, в парки и скверы, чтобы сделать город лучше.
— Предлагаю эту традицию продолжить — встретиться уже в следующую субботу, 25 апреля, на Всероссийском субботнике, приуроченном к федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», — сказал глава города.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.