Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в рамках общеобластного субботника вывезено порядка 200 тонн мусора

В прошедшие выходные в городе прошел общеобластной субботник, который завершил весенний «Месячник чистоты».

Субботник объединил почти 3 тысячи человек и более 400 организаций.

За этот день:

— выполнен снос и обрезка около 100 сухостойных и аварийно опасных деревьев.

— ликвидировано порядка 200 тонн мусора.

— выполнена мойка и окраска 185 малых архитектурных форм.

— от объявлений очищено 130 опор освещения и 200 фасадов зданий и сооружений.

Глава города Александр Скрябин поблагодарил всех, кто вышел в этот день во дворы, на улицы, в парки и скверы, чтобы сделать город лучше.

— Предлагаю эту традицию продолжить — встретиться уже в следующую субботу, 25 апреля, на Всероссийском субботнике, приуроченном к федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», — сказал глава города.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.