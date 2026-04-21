«СКА-Хабаровск» и Владислав Мастерной досрочно расторгли контракт

Официальный сайт футбольного клуба «СКА-Хабаровск» сообщил о досрочном завершении контракта с защитником Владиславом Мастерным. 30-летний игрок обороны провёл за дальневосточных армейцев 14 матчей, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
В состав хабаровчан спортсмен перешёл в сентябре прошлого года и за это время помог атаке «СКА-Хабаровска» одной голевой передачей.
— Благодарим Владислава за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! — отметили в клубе.
Напомним, в последнем домашнем матче «СКА-Хабаровска» с волгоградским «Ротором» именно небрежный пас Мастерного привёл к перехвату и первому голу гостей в ворота армейцев. Главный тренер армейцев Алексей Поддубский не стал дожидаться перерыва на отдых и заменил защитника на Демьяна Ильёва уже на 38-й минуте встречи. Правда, добиться хотя бы ничьей красно-синим в этой встрече не удалось.
Хабаровским армейцам в апреле предстоит провести две выездные игры: 22 числа красно-синие в «Арене Химки» проведут матч с костромским «Спартаком», а 26-го в Ярославле с «Шинником».