Три туриста погибли при спуске с горы в Бурятии

Три человека погибли на туристическом маршруте в Окинском районе Бурятии при спуске с горы Мунку-Сардык, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
В ведомстве уточнили, что группа была зарегистрирована. Спасатели поисковой службы выехали на место происшествия.
10 апреля членов пропавшей тургруппы нашли на Камчатке. Двое из них погибли, пятерых обнаружили с признаками сильного обморожения. О пропаже туристов во время похода в Налычевском в региональном управлении МЧС сообщили вечером предыдущего дня.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.