Количество пострадавших при стрельбе у пирамид в Мексике возросло до 13

Число людей, пострадавших при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакана в Мексике, выросло до 13.

Источник: РБК

Число людей, пострадавших при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакана в Мексике, выросло до 13. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном в X.

«13 человек получили травмы, из которых восемь все еще находятся в больницах К сожалению, погибли два человека: женщина канадского происхождения и нападавший», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что пятерых пострадавших уже выписали из медучреждений после осмотра. Правительство Мексики поддерживает контакты с родственниками жертв внутри страны и за ее пределами, а также с представителями посольств.

Стрельба у пирамид Теотиуакана произошла 21 апреля. Вооруженный мужчина произвел более 20 выстрелов, находясь на вершине одной из пирамид комплекса. После этого он покончил с собой. После инцидента Mexico News сообщало о семи госпитализированных, включая одного несовершеннолетнего.

Среди пострадавших — гражданин России. В консульстве сообщили, что он получил касательное ранение ноги. Состояние россиянина стабильное.

