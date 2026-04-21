За сутки 20 апреля на Дону потушили шесть пожаров, включая возгорание в школе

За сутки 20 апреля в донском регионе потушили шесть пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
К сожалению, не обошлось без жертв. В микрорайоне Авиагородок в Батайске пламя занялось в одной из квартир на пятом этаже. К месту ЧП выехали 20 пожарных на семи единицах спецтехники. Внутри они обнаружили тело женщины. Личность и возраст погибшей устанавливаются.
Тем же утром пожар случился в ростовской школе на улице Малюгиной. Возгорание произошло в учебном кабинете. В итоге пришлось эвакуировать 950 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего в ликвидации разных ЧП, включая два дорожно-транспортных происшествия, были задействованы 108 сотрудников МЧС и 27 единиц спецтехники. В ведомстве добавили, что на 21 апреля запланировано 22 выжигания сухой растительности в семи муниципалитетах.
