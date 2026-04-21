CNN: Второй раунд американо-иранских переговоров пройдет утром 22 апреля

При этом 19 апреля агентство IRNA сообщило, что Иран решил не принимать участия во втором раунде переговоров с США, сославшись на отсутствие «явных перспектив» для конструктивного диалога. Представители Тегерана объяснили свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона», а также нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции и противоречиями.