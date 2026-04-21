CNN: Второй раунд американо-иранских переговоров пройдет утром 22 апреля

Второй раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана пройдет в среду утром, 22 апреля. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По информации СМИ, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, он вылетит в Пакистан во вторник утром, 21 апреля. Спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф возглавит иранскую делегацию.

— Джей Ди Вэнс, как ожидается, сегодня покинет Вашингтон, чтобы отправиться в Пакистан вместе с высокопоставленными американскими чиновниками для участия в очередном раунде переговоров по войне с Ираном, — говорится в материале.

При этом 19 апреля агентство IRNA сообщило, что Иран решил не принимать участия во втором раунде переговоров с США, сославшись на отсутствие «явных перспектив» для конструктивного диалога. Представители Тегерана объяснили свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона», а также нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции и противоречиями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатам заканчивается 21 апреля, однако оно вряд ли будет продлено.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше