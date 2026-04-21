Красноярские специалисты обнаружили в импортной продукции опасных вредителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом квартале 2026 года в Красноярский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» проверили более 31,8 тыс. тонн растительной продукции, поступившей из стран Азии и Центральной Азии.
В регион ввозят овощи, фрукты, зелень и цветы. Вся продукция проходит обязательный контроль, чтобы не допустить распространения опасных вредителей и болезней.
За это время специалисты обнаружили несколько карантинных объектов. В частности, выявлено 43 случая заражения западным цветочным трипсом, 30 случаев — червецом Комстока, один случай южноамериканской томатной моли и два случая вируса коричневой морщинистости плодов томата.
Как пояснила представитель филиала Нина Алпатова, такие вредители могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Информация о выявлениях передана в Россельхознадзор для принятия мер.