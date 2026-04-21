Муж актрисы Марии Ароновой рассказал правду о её здоровье после визита в больницу

Зимой уже ходили слухи о проблемах со здоровьем у Марии Ароновой, однако 27 января она вышла на сцену и опровергла все эти домыслы, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать. Она сыграла тогда главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш» на сцене Театра имени Евгения Вахтангова.