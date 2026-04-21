Жесткая позиция КСИР: почему Иран тормозит диалог с Вашингтоном

Axios: КСИР давит на руководство Ирана, затягивая переговоры с США.

Источник: Комсомольская правда

Иран сознательно затягивает переговоры с США, поскольку Корпус стражей исламской революции оказывает давление на руководство страны, настаивая на жесткой позиции. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников портала, КСИР отказывается вести диалог до тех пор, пока Вашингтон не снимет блокаду Ормузского пролива. При этом иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи — оно поступило только вечером в понедельник.

Как ранее писал KP.RU, второй раунд американо-иранских переговоров состоится в среду, 22 апреля, в Исламабаде. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранскую сторону — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Ранее Галибаф предупредил, что Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон угрожает республике. В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил, что Иран столкнется с беспрецедентными трудностями, если откажется от переговоров с США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше