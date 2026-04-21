Жесткая позиция КСИР: почему Иран тормозит диалог с Вашингтоном

Как ранее писал KP.RU, второй раунд американо-иранских переговоров состоится в среду, 22 апреля, в Исламабаде. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранскую сторону — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Ранее Галибаф предупредил, что Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон угрожает республике. В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил, что Иран столкнется с беспрецедентными трудностями, если откажется от переговоров с США.