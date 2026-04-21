Производитель в Волгограде налепил опасных пельменей

Россельхознадзор обнаружил нарушения в деятельности юрлица, занимающегося производством полуфабрикатов в Волгограде. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, пельмени из свинины и говядины были произведены на основании аннулированного сертификата. Причина аннулирования — несоответствие подконтрольного товара обязательным требованиям в области ветеринарии. Данный факт может привести к выпуску небезопасной мясной продукции, отметили в ведомстве.