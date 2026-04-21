Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный бесправник в Красноярске сбил полицейского во время погони со стрельбой

Нетрезвого водителя удалось задержать только с поомщью табельного оружия.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали очередного нетрезвого водителя — однако сам процесс задержания стал остросюжетным.

В ночь на 21 апреля инспекторы попытались остановить на Маркса водителя на «Ауди» — он превышал скорость, выезжал на встречку и игнорировал светофоры. Однако требованию водитель не только не подчинился, но еще и наехал на инспектора ДПС. Сотрудник получил ушибы, а водитель попытался скрыться.

Далеко уехать не удалось. Сотрудники применили табельное оружие и повредили лихачу покрышки. Не справившись с управлением, тот на улице Ленина налетел на препятствие, попытался убежать на ногах, но инспекторы успели его задержать.

Выяснилось, что 32-летний ездок был пьян — освидетельствование показало 0,86 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха. Кроме этого, он никогда не получал прав, а за месяц до происшествия уже привлекался за езду в пьяном виде.

Мужчине удалось собрать целый букет протоколов на одном заезде — за пьяную езду, езду без прав, проезд на красный свет, тонировку, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Лихача пока арестовали на 12 суток, но сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за применение насилия к представителю власти и повторную пьяную езду.