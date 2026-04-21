Пьяный бесправник в Красноярске сбил полицейского во время погони со стрельбой

В Красноярске задержали очередного нетрезвого водителя — однако сам процесс задержания стал остросюжетным.
В ночь на 21 апреля инспекторы попытались остановить на Маркса водителя на «Ауди» — он превышал скорость, выезжал на встречку и игнорировал светофоры. Однако требованию водитель не только не подчинился, но еще и наехал на инспектора ДПС. Сотрудник получил ушибы, а водитель попытался скрыться.
Далеко уехать не удалось. Сотрудники применили табельное оружие и повредили лихачу покрышки. Не справившись с управлением, тот на улице Ленина налетел на препятствие, попытался убежать на ногах, но инспекторы успели его задержать.
Выяснилось, что 32-летний ездок был пьян — освидетельствование показало 0,86 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха. Кроме этого, он никогда не получал прав, а за месяц до происшествия уже привлекался за езду в пьяном виде.
Мужчине удалось собрать целый букет протоколов на одном заезде — за пьяную езду, езду без прав, проезд на красный свет, тонировку, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Лихача пока арестовали на 12 суток, но сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за применение насилия к представителю власти и повторную пьяную езду.