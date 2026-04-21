Пьяный бесправник в Красноярске сбил полицейского во время погони со стрельбой

Мужчине удалось собрать целый букет протоколов на одном заезде — за пьяную езду, езду без прав, проезд на красный свет, тонировку, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Лихача пока арестовали на 12 суток, но сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за применение насилия к представителю власти и повторную пьяную езду.