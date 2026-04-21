Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области ограничили продажу спиртного

Продажу спиртного ограничили в свердловских магазинах.

Источник: ЕАН

Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя. Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала заседаний.

Проект закона народным избранникам представила министр АПК и потребительского рынка региона Анна Кузнецова. «В регионе сохраняется высокий уровень потребления алкоголя», — уточнила министр. Она добавила, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Теперь продавать алкоголь можно будет с 09:00 до 22:00. Три дня в году продажа спиртных будет запрещена в течение суток: в День защиты детей, День знаний и День трезвости.

Еще одно изменение касается розничной продажи горячительных напитков в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Розничная продажа алкоголя в таких заведениях допускается, если имеется зал обслуживания посетителей площадью более 30 кв. м.

Депутат Евгений Зяблицев спросил про алкомаркеты в многоквартирных домах и контингент, который посещает «наливайки». Он предложил ограничить еще на час продажу спиртного именно в таких заведениях. Его коллега Вячеслав Вегнер напомнил, что многие правонарушения, в том числе смертельные ДТП, происходят в алкогольном опьянении.

ЕАН писал, что законопроект уже рассмотрели на заседании профильного комитета заксобрания Свердловской области. На нем Анна Кузнецова сообщила, что регион поднялся в рейтинге употребления алкоголя. Если в декабре 2025 года область занимала 17-е место, то уже в марте 2026 — 14-е место.

Редакция РИА «ЕАН» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы не пропагандируем алкоголь!