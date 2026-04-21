В Свердловской области ограничили продажу спиртного

Проект закона народным избранникам представила министр АПК и потребительского рынка региона Анна Кузнецова . «В регионе сохраняется высокий уровень потребления алкоголя», — уточнила министр. Она добавила, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Теперь продавать алкоголь можно будет с 09:00 до 22:00. Три дня в году продажа спиртных будет запрещена в течение суток: в День защиты детей, День знаний и День трезвости.