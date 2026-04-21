Настоящий борец за справедливость: Мухтара Шаханова проводили в последний путь в Алматы

Мухтар Шаханов словом и делом доказал, насколько он великий человек. Каждое его произведение пробуждает высокие чувства читателя: патриотизм, сочувствие, доброту. Он был настоящий борцом за справедливость, чувствовал большую ответственность за благополучное будущее нового поколения. Он сопричастен к тому, что в нашей стране празднование Наурыза было возобновлено. Он был близким другом Чингиза Айтманова. Также получил высокую награду за свое трудолюбие, что отмечено лично президентом.