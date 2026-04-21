Настоящий борец за справедливость: Мухтара Шаханова проводили в последний путь в Алматы

Церемония прощания с Мухтаром Шахановым состоялась в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая. Здесь собрались тысячи поклонников его творчества: родные, друзья, соратники и просто те, кто получал вдохновение от строк выдающегося таланта. Примечательно, что выразить дань уважения казахскому драматургу прибыли почетные гости из Кыргызстана.
Пришедшие отмечали, что Мухтар Шаханов сумел поэзию и гражданскую позицию сплести в единое прочное звено. Работы автора заслуживают отдельного внимания, они относятся к произведениям мирового уровня и являются бесценным духовным наследием казахской литературы. Его творчество принесло в мир поэзии новые краски, глубину и особый смысл. Патриот проявлял активную гражданскую позицию, откликался на сложные общественные вопросы, высказывал взвешенные и острые мнения о судьбе своей страны.
«Мухтар Шаханов именно в Алматы, в городе, в котором жил, поднял свое имя и доказал всему миру свой талант. Насколько насыщенна его биография — не описать словами. Но что стоит отметить, он был честным, смелым, трудолюбивым, боролся за казахский язык и сохранил его. Нам тяжело с ним прощаться», — сказал председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов.
С прощальной речью выступил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, который отметил, что проститься с Мухтаром Шахановым в Алматы специально прибыла большая делегация чиновников.
Мухтар Шаханов словом и делом доказал, насколько он великий человек. Каждое его произведение пробуждает высокие чувства читателя: патриотизм, сочувствие, доброту. Он был настоящий борцом за справедливость, чувствовал большую ответственность за благополучное будущее нового поколения. Он сопричастен к тому, что в нашей стране празднование Наурыза было возобновлено. Он был близким другом Чингиза Айтманова. Также получил высокую награду за свое трудолюбие, что отмечено лично президентом.
Также председатель Сената прочел письмо со словами соболезнования от имени президента Касым-Жомарта Токаева.
«Мухтар Шаханов — великий акын и сын казахской земли. Глубоко соболезную его родным и близким. Он вывел казахскую поэзию на высокий уровень, вложил весомый вклад в развитие казахского языка. Его строки любили, к его словам прислушивались, его самого уважали. Пусть его душа будет в раю», — говорится в телеграмме соболезнования президента РК.
Мереке Кулкенов подчеркнул, что казахский поэт и писатель читал свои произведения на высоких мировых сценах США, Китая, Японии и других странах. Поклонники его творчества связывались с ним из разных уголков Земли. Он особенно любил Алматы и был горд, что именно здесь смог громко заявить о себе.
Мухтар Шаханов — макушка поэзии, который неустанно трудился и оставил неизгладимый след в истории. Он был для нас хорошим примером. Такой замечательный человек навсегда останется в нашей памяти как символ поэзии, справедливости.
Мухтара Шаханова похоронят в родном Отыраре, в окрестностях мавзолея Арыстан-Баб — родного дяди и первого учителя выдающегося мыслителя и философа Ходжи Ахмета Ясави. Близкие сообщили, что это было его последним желанием.
Легендарный поэт и писатель начинал карьеру журналистом и редактором журнала «Жалын», был депутатом Верховного Совета СССР и Мажилиса, активно выступал за национальные интересы, в том числе с речью в Кремле о подавлении декабрьских событий 1986 года в Алматы, возглавлял движение против аренды земель иностранцами и партию «Халық рухы».
Мухтар Шаханов ушел из жизни 19 апреля 2026 года. Ему было 83 года. Свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося автора выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, а также президент Кыргызстана Садыр Жапаров.