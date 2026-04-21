В Ярославле сотрудники ФСБ задержали пособников украинских колл-центров. Теперь им грозит обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На территории Ярославской области пресечена деятельность трех межрегиональных преступных групп, содействовавших украинским кол-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств для их последующего использования в интересах ВСУ», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.
Не так давно в центре Москвы жители и гости столицы часто жаловались на перебои с интернетом и мобильной связью. Затем появились сведения, что украинские спецслужбы планировали купить на российских предприятиях ударные дроны.
Агенты СБУ хотели использовать эти аппараты, чтобы отслеживать сигналы телефонов военных и чиновников в столичном регионе. Эти опасные планы украинских террористов удалось сорвать при помощи сотрудников ФСБ.