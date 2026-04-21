171% месячной нормы осадков выпал в Нижнем Новгороде за апрель

Показатели по осадкам почти идентичны аномальным значениям января.

В Нижнем Новгороде ожидаются метели и сильные порывы ветра 21 апреля. Накануне выяснилось, что в апреле уже выпало 171% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Согласно прогнозам метеорологов, во вторник, 21 аперля, прогнозируется выпадение 13−15 сантиметров снега с дождем. В связи со сложными погодными условиями местные службы работают круглосуточно.

В ночное время дорожные службы проводили полный комплекс мероприятий, включающий: обработку дорожного покрытия; отвод воды с участков, подверженных подтоплению; подметание проезжей части и уборку зон ожидания транспорта. Проезжую часть обрабатывали противогололедными материалами.

Для выполнения работ задействовано 300 единиц специальной техники и около 1000 дорожных рабочих. Нижегородцам рекомендуют временно воздержаться от использования личного автотранспорта.

Ранее апрельский снегопад спровоцировал заторы и аварии на нижегородских трассах. На трассах М-12и Р-158 зафиксированы массовые аварии, а на въезде на один из виадуков из-за непогоды обвалился асфальт.