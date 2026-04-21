Каждый восьмой воронежец удлинит майские праздники за счет отгулов и отпуска

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как жители Воронежа планируют распорядиться майскими праздниками в 2026 году. Согласно постановлению Правительства РФ, выходные выпадают на 1−3 и 9−11 мая. Однако почти каждый восьмой опрошенный намерен увеличить эту паузу за свой счет.
По данным исследования, в котором участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения, 13% воронежцев собираются присоединить к официальным выходным дни отпуска или отгулы. При этом 56% опрошенных заявили, что не будут продлевать отдых. Ещё 15% работают по сменному графику (их выходные и так выпадают на разные даты), а 16% пока не определились с планами.
Аналитики сервиса отметили любопытную закономерность: желание удлинить майские каникулы напрямую зависит от уровня дохода. Среди горожан с зарплатой до 100 тысяч рублей о таком намерении заявили только 10%, тогда как в группе с доходом от 150 тысяч рублей таковых уже 19%.
Также выяснилось, что идея присоединить отпуск или отгулы к праздникам чуть более популярна среди возрастной категории 35−45 лет, чем среди более молодых или старших респондентов.