В Хабаровске троллейбусы маршрута № 28 начнут работать с 27 апреля

Тролейбусы маршрута № 28 выйлут на линию в Хабаровске 27 апреля. Данный маршрут востребован дачниками. Пассажиропоток на этом направлении в течение всего дачного периода высокий, поэтому рейсы будут совершаться почти каждый час, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Отправление от начального остановочного пункта «Дворец профсоюзов будет осуществляться в 07:37, 08:59, 10:21, 11:43, 13:05, 14:27, 17:11, 18:33, 19:55. Отправление от конечного пункта “Дачи малого аэропорта” — 08:18, 09:40, 11:02, 12:24, 13:46, 15:08, 17:52, 19:14, 20:36 (до троллейбусного депо).
Уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (0+), либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на период проведения тренировок пеших парадных расчетов в Хабаровске будет временно изменено движение пассажирского транспорта.