В Хабаровске троллейбусы маршрута № 28 начнут работать с 27 апреля

Тролейбусы маршрута № 28 выйлут на линию в Хабаровске 27 апреля. Данный маршрут востребован дачниками. Пассажиропоток на этом направлении в течение всего дачного периода высокий, поэтому рейсы будут совершаться почти каждый час, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.