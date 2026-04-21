Туристы из Красноярска насмерть замерзли в горах Бурятии

В Окинском районе Бурятии проводится проверка по факту гибели трех туристов, совершавших восхождение в горах Восточного Саяна. По предварительным данным, они погибли от переохлаждения, сообщили в региональном СУСК РФ.
Группа из 15 туристов прибыла из Красноярска в поселок Монды для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, а затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине.
Возвращение группы обратно планировалось 22 апреля к полудню. Однако ночью 21 апреля несколько туристов вышли к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в кафе записку о гибели трех человек во время спуска. После этого они поднялись обратно к месту происшествия.
Утром владелец кафе передал информацию в экстренные службы, после чего к туристам выдвинулся спасательный отряд.
В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия организации маршрута и соблюдение мер безопасности при восхождении.
