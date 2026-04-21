Создан новый стенд для испытания навигационных систем в экстремальных условиях

«В процессе испытаний она фиксирует два типа данных. Первое — это реальные параметры движения стенда, которые измеряются его собственными датчиками: углы поворота и наклона, скорость вращения, температура. Второе — это показания самого испытуемого прибора в каждый момент времени. Если он работает точно, его показания должны совпадать с данными стенда. Но если при нагреве, вибрации или вращении появляются расхождения, значит, внешние условия влияют на точность прибора. Величина этих расхождений показывает, насколько он является точным в тех или иных условиях, и позволяет инженеру принять решение — можно ли использовать его в реальной скважине или нужно корректировать настройки», — рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Сергей Чернышов.