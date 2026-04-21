Создан новый стенд для испытания навигационных систем в экстремальных условиях

ПЕРМЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Ученые создали новую конструкцию испытательного стенда для навигационных систем, работающих в экстремальных условиях, которая позволит повысить надежность оборудования и снизить риски при проведении сложных подземных работ. Патент на разработку получили исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из «Эл-скада», рассказали в пресс-службе вуза.
«Автономным инерциальным системам (особый вид навигационных технологий) не нужна связь со спутниками, потому что они определяют свое положение самостоятельно. Такие системы оснащены датчиками, отслеживающими каждое движение: повороты, наклоны, ускорения. Эти навигационные устройства используются там, где спутниковые системы бессильны: под водой, в космосе, а также под землей. В реальных условиях бурения они одновременно испытывают различные внешние воздействия, которые могут влиять на их показания. При этом существующие испытательные стенды не могут создать комплексную нагрузку, приближенную к реальной, и оценить точность устройства», — рассказали в ПНИПУ.
Так ученые Пермского политеха совместно с коллегами из «Эл-скада» разработали новую конструкцию стенда, которая позволяет проверять навигационные системы в условиях, максимально приближенных к реальным. В отличие от аналогов, которые моделируют лишь отдельные факторы, новая конструкция позволит воспроизвести их одновременно. Это дает возможность оценить работоспособность оборудования и скорректировать его настройки еще до начала бурения.
Как работает новый стенд.
Конструкция стенда, по словам ученых, уникальна и устроена следующим образом: в ней три подвижные части, что позволяет воссоздавать любые пространственные положения, в которых может оказаться прибор в реальной скважине. Первая часть — вертикальный поворотный механизм, который вращает прибор по кругу в разных направлениях. Вторая часть отвечает за наклон конструкции вперед или назад, имитируя отклонение скважины от вертикали, поскольку они редко бывают идеально прямыми и часто идут под углом. Третья часть — вращающийся механизм с закрепленным на нем держателем, внутрь которого устанавливают испытуемое устройство. Он может крутить его с различной скоростью, имитируя вращение бурильной колонны.
По словам директора компании «Эл-скада» Романа Пилькевича, важной особенностью конструкции является наличие нагревательных элементов, встроенных непосредственно в стенд, что обеспечивает равномерный нагрев испытуемого прибора до 200 градусов Цельсия в процессе его вращения и изменения пространственной ориентации. Помимо этого, стенд оснащен автоматизированной системой управления, которая позволяет задавать необходимые параметры испытаний: углы поворота, наклона и вращения, скорость и температурный режим. Также в состав входит система сбора и регистрации информации.
«В процессе испытаний она фиксирует два типа данных. Первое — это реальные параметры движения стенда, которые измеряются его собственными датчиками: углы поворота и наклона, скорость вращения, температура. Второе — это показания самого испытуемого прибора в каждый момент времени. Если он работает точно, его показания должны совпадать с данными стенда. Но если при нагреве, вибрации или вращении появляются расхождения, значит, внешние условия влияют на точность прибора. Величина этих расхождений показывает, насколько он является точным в тех или иных условиях, и позволяет инженеру принять решение — можно ли использовать его в реальной скважине или нужно корректировать настройки», — рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Сергей Чернышов.
Как отметили в вузе, позволяет повысить надежность и эффективность буровых работ в нефтегазовой отрасли. Но, помимо этого, стенд можно использовать для испытаний приборов и конструкций, применяемых в авиационной, космической и оборонной промышленности. На разработку уже выдан патент.