Жителям Хабаровского края предложили шесть тысяч вакансий на ярмарке

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие, инициированное службой занятости населения, позволило 1500 жителям региона ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Всего работодателями было заявлено 6000 вакансий, охватывающих широкий спектр специальностей: от инженеров и ветеринаров до бухгалтеров и экскурсоводов. По результатам работы площадок приглашение на повторное собеседование получил каждый пятый участник мероприятия.

Особое внимание организаторы уделили выпускникам учебных заведений и старшеклассникам. Для них были организованы специализированные консультации по самопрезентации и составлению резюме. По информации профильного ведомства, компании-участники выразили готовность принимать на работу в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО. Федеральный этап масштабного кадрового проекта пройдет в Хабаровском крае 26 июня.

